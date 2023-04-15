Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном: о чем говорили (18)

- Зеленский полтора часа говорил с Макроном. Обсудили французскую поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО : Комета-Кропивницкий 19:17
- 15 апреля 2023 17:44 Зеленский полтора часа говорил с Макроном : Gazeta.ua 18:38
- Зеленский обсудил с Макроном его визит в Китай и ситуацию на фронте : УП Європейська правда 18:34
- 15.04.23 18:13 Зеленский и Макрон провели полуторачасовой разговор: говорили о Китае и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО : Цензор.Нет 18:32
- Зеленский обсудил с Макроном его недавний визит в Китай : ДнепрCity.net 18:03
- Зеленский почти полтора часа говорил с Макроном: о чем дискутировали президенты : ZN,UA 17:45
- 15 апреля 2023, 17:22 Визит в Китай и ситуация на фронте: Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном : Українські національні новини 17:43
- Зеленский обсудил с Макроном его визит в Китай и ситуацию на фронте : Українська правда 17:39
- 15 апреля, 17:14 Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном: главные темы : ICTV Факти 17:36
- Зеленский полтора часа говорил с Макроном. Обсудили французскую поддержку Украины и подготовку к саммиту НАТО : Гордон 17:35
- Саммит НАТО, ситуация на фронте и визит Макрона в Китай: Зеленский побеседовал с президентом Франции : Еспресо TV 17:34
- Зеленский обсудил с Макроном его недавний визит в Китай : FinOboz 17:26
- Визит в Китай и саммит НАТО. Зеленский почти полтора часа разговаривал с Макроном : New Voice 17:16
- Зеленский почти 1,5 часа общался с Макроном: о чем говорили : ТСН.ua 17:16
- 16:57 15.04.2023 Зеленский обсудил с Макроном его визит в Китай, ситуацию на фронте, подготовку к саммиту НАТО : Інтерфакс-Україна 17:15
- Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном: о чем говорили : УНИАН 17:13
- Зеленский полтора часа разговаривал по телефону с Макроном. Обсудили визит Макрона в Китай и войну : Страна.ua 17:01
- Зеленский обсудил с Макроном его недавний визит в Китай : РБК-Україна 17:01