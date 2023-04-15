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Фокус: Украина

15.04.2023 22:33 У порта Рени судно под флагом Коморских островов столкнулось с румынской баржей (18)

Одессит.ua 2023.04.15 22:56
14 апреля у Ренийского порта произошла авария. Судно MIRA под флагом Коморских островов, предназначенное для транспортировки животных, столкнулось с самоходной баржей COSMINA 1 под флагом Румынии, которая перевозила сульфат аммония. Об этом сообщает румынское издание Constanta со ссылкой на Военно-морское управление Румынии. Сообщается, что румынское речное судно получило пробоину.
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