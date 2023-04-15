15.04.2023 22:33 У порта Рени судно под флагом Коморских островов столкнулось с румынской баржей (18)

- Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени : Топор 23:15
- Под Одессой тонет румынская баржа с удобрениями : Vesti.ua 23:13
- 15.04.2023 22:33 У порта Рени судно под флагом Коморских островов столкнулось с румынской баржей : Одессит.ua 22:56
- Румынская баржа с удобрениями попала в аварию вблизи одесского порта : ZN,UA 22:45
- 15 апреля, 22:22 В Одесской области столкнулись два иностранных судна: одно перевозило животных, второе - удобрения : Dumskaya.net 22:33
- В районе порта Рени столкнулись два судна - СМИ : Одесский Наблюдатель 22:19
- Румынская баржа с удобрениями наполовину затонула возле украинского порта : Гордон 21:35
- Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени : Антикор.com.ua 21:12
- Румынская баржа с удобрениями попала в аварию возле украинского порта и начала тонуть : Громадське телебачення 21:06
- ЧП в украинском порту: затонуло судно, кадры с места происшествия : Politeka 20:39
- В порту Рени после столкновения с судном начала тонуть румынская баржа : Преступности.нет 20:39
- Два иностранных судна столкнулись вблизи порта Рени : Главком 20:35
- 15.04.23 19:43 Два иностранных судна столкнулись в Одесской области : Цензор.Нет 20:02
- У порта Рени столкнулись суда с животными и удобрениями: одно из них начало тонуть : 24 канал 20:00
- В районе порта Рени столкнулись два судна - СМИ : Odessa Online 19:56
- Вблизи порта на Одесчине столкнулись два судна : Рупор Одессы 19:10
- Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени : РБК-Україна 18:46