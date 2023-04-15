Сводка Генштаба. Оккупанты наступают на четырех направлениях, в РФ агитируют за службу в армии (7)

New Voice 2023.04.15 20:16

15 апреля, 19:49 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko) Бахмут и Марьинка Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий. Там украинские военные в течение суток отразили 40 атак со стороны россиян. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в субботу, 15 апреля. Оккупанты сосредотачиваются на наступательных действиях на Лиманском,