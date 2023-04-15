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Сводка Генштаба. Оккупанты наступают на четырех направлениях, в РФ агитируют за службу в армии

Сводка Генштаба. Оккупанты наступают на четырех направлениях, в РФ агитируют за службу в армии (7)

New Voice 2023.04.15 20:16
15 апреля, 19:49 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko) Бахмут и Марьинка Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий. Там украинские военные в течение суток отразили 40 атак со стороны россиян. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в субботу, 15 апреля. Оккупанты сосредотачиваются на наступательных действиях на Лиманском,
ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, ГЕНШТАБ, БАХМУТ, ВРАГ, ПРОТИВНИК, Россия, Украина, Донецк, Херсон, Запорожье, Харьков, Луганск
2023.04.16 (7)

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