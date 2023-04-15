Россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской области (3)

РБК-Україна 2023.04.15 11:46
Сумская область, Суббота 15 апреля 2023 11:34
Иллюстративное фото: россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской
области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина
Российские военные с утра 15 апреля обстреляли из миномета приграничье
Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
С 06:47 до 07:00 было зафиксировано 11 приходов в районе села Бунякино,
вероятно, из миномета 120 мм.
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