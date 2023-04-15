Россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской области (3)

РБК-Україна 2023.04.15 11:46

Сумская область, Суббота 15 апреля 2023 11:34 Иллюстративное фото: россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской области (Getty Image) Автор: Елизавета Драбкина Российские военные с утра 15 апреля обстреляли из миномета приграничье Сумской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север". С 06:47 до 07:00 было зафиксировано 11 приходов в районе села Бунякино, вероятно, из миномета 120 мм.