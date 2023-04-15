Православные отмечают Великую субботу - канун Пасхи (13)

Kafanews 2023.04.15 09:36

08:35 сегодня Фото из открытых источников 15 апреля христиане готовятся отметить главный христианский праздник - Пасху, которой традиционно предшествует Великая суббота - торжественный день, именуемый также Тихой субботой: "Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом". На литургии Великой субботы духовенство переоблачается из черных риз в белые в знак того, что главная тайна христианства - победа Христа над смертью и его воскресение - уже совершилась.