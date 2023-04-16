Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике (18)

Гордон 2023.04.16 17:35
Сегодня 17.27 19-летний украинский гимнаст Илья Ковтун 16 апреля выиграл золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Анталии (Турция). Об этом сообщается в Facebook НОК Украины. Отмечается, что украинец квалифицировался со вторым результатом, а в финале получил за комбинацию 15,166 балла. Ковтун опередил двукратного чемпиона Европы в этом виде Ферхата Ариджана из
БРУС, ЕВРОПА, КОВТУН, ГИМНАСТИКА, ГИМНАСТ, УПРАЖНЕНИЕ, Ковтун, Радивилов, Маччини, Надюк, Украина, Турция
2023.04.16 (18)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023