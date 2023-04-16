Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике (18)

2023.04.16 (18)2023.04.15 (1) →
- Вторая медаль за день. На ЧЕ-2023 Ковтун завоевал бронзу на перекладине : Спорт.ua 19:16
- Украинка завоевала две "бронзы" на ЧЕ по тяжелой атлетике : РБК-Україна 18:16
- Украинец взял "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике : Bigmir)net Новини 18:08
- Украинский гимнаст завоевал "золото" на чемпионате Европы : Online.ua 17:57
- Ковтун впервые в карьере выиграл "золото" на чемпионате Европы по гимнастике : Українська правда 17:39
- Украинский гимнаст стал чемпионом Европы : ОстроВ 17:39
- Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике : Гордон 17:35
- Ковтун получил бронзу ЧЕ по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине : Tribuna.com Украина 17:20
- Ковтун завоевал первое золото в карьере на ЧЕ по спортивной гимнастике : Tribuna.com Украина 17:20
- Украинский гимнаст Ковтун стал чемпионом Европы : ZN,UA 17:15
- Украинский талант Илья Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике (видео) : Факти 17:04
- Украинский гимнаст завоевал "золото" на чемпионате Европы : РБК-Україна 17:01
- Выборол три медали: 19-летний украинец стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике : ТСН.ua 16:46
- Украинец Ковтун стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике : Sportarena.com 16:15
- Илья Ковтун - чемпион Европы в упражнениях на параллельных брусьях : UA-Футбол 16:12
- Золото! Гимнаст Илья Ковтун впервые в карьере стал чемпионом Европы : New Voice 16:01
- Опорный прыжок. Гимнаст Игорь Радивилов выиграл медаль чемпионата Европы : New Voice 14:46