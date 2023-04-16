В Венгрии тоже запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины (18)

2023.04.16 (18)2023.04.15 (2) →
- Венгрия тоже приостановила импорт украинских сельскохозяйственных продуктов : Преступности.нет 12:09
- Венгрия также запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. В чем причина : INTVua 11:34
- Министр агрополитики: Надеемся на конструктив в переговорах в понедельник : УП: Економічна правда 11:33
- 16 апреля 2023, 10:53 Венгрия также запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. В чем причина : Мiнфiн 11:07
- В Венгрии тоже запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины : Головне в Україні 11:05
- Венгрия запретила импорт аграрной продукции из Украины : УкрАгроКонсалт 10:24
- Венгрия вслед за Польшей ввела запрет на импорт агропродукции из Украины : РІА Мелітополь 10:10
- 16 апреля, 9:46 В Венгрии запретили импорт зерна из Украины : ICTV Факти 10:06
- Венгрия также ввела запрет на импорт агропродукции из Украины : АПК-Інформ 09:08
- Венгрия вслед за Польшей ввела запрет на импорт агропродукции из Украины : Новости N 05:08
- Венгрия приостановила импорт сельхозпродукции из Украины : Bigmir)net Новини 02:38
- Венгрия запретила ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины : Слово і Діло 01:11
- Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины : MY.UA 01:08
- Венгрия вслед за Польшей запретила импорт украинского зерна и сельхозпродукции : Obozrevatel 00:46
- Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины : УНИАН 00:43
- Венгрия тоже временно запретила импорт агропродукции из Украины - министр : ZN,UA 00:15
- Венгрия также запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины : Українська правда 00:10