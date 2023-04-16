В Венгрии тоже запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины (18)

Головне в Україні 2023.04.16 11:05

16 апреля 2023 10:40 Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. "Правительство обязуется представлять интересы венгерских фермеров, и при отсутствии действенных мер со стороны ЕС, оно, как и Польша, временно запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины и некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию", - сказал министр сельского