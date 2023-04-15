Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины (2)

Преступности.нет 2023.04.15 22:09

15.04.2023 21:46 В субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Об этом заявилпредседатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает RMF24. "Правительство приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины в Польшу", - говорится в заявлении. По его словам, страна готова решить вопрос зерна из Украины через межгосударственное соглашение.