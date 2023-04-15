Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины (2)

Преступности.нет 2023.04.15 22:09
15.04.2023 21:46
В субботу, 15 апреля, правительство Польши запретило ввоз зерна и другого
продовольствия из Украины.
Об этом заявилпредседатель партии "Право и справедливость" Ярослав
Качиньский, сообщает RMF24.
"Правительство приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов
продовольствия из Украины в Польшу", - говорится в заявлении.
По его словам, страна готова решить вопрос зерна из Украины через
межгосударственное соглашение.
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