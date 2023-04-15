Обстрел жилых домов в Славянске: под завалами остаются пять человек (5)

RegioNews 2023.04.15 10:10

15 апреля 2023, 10:01 фото: Павел Кириленко В Славянске Донецкой области под завалами жилого дома, по которому попала российская ракета 14 апреля, остаются пять человек Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Славянской ГВА Вадима Ляха. По состоянию на утро субботы известно о 9 погибших и 21 раненом в результате вчерашнего обстрела Славянска. "Под завалами дома в пер.