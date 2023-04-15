15 апреля 2023 15:19 Боятся терактов: в Москве отменили парад к 1 мая (1)

Dynamomania.com 2023.04.15 15:34
Фото - ua.depositphotos.com
В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы
"повышенного уровня террористической опасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное
заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные
руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", -
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