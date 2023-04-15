15 апреля 2023 15:19 Боятся терактов: в Москве отменили парад к 1 мая (1)

Dynamomania.com 2023.04.15 15:34

Фото - ua.depositphotos.com В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы "повышенного уровня террористической опасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров", -