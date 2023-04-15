Беда обрушилась на пять областей Украины, спасатели делают все возможное: кадры с места (1)

Politeka 2023.04.15 13:39

В Украине масштабные наводнения охватили пять областей. сегодня, 13:39 Наблюдается повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Как сообщает ГСЧС, сейчас гидрологическая ситуация контролируется, однако остаются подтоплены около 500 домохозяйств. "В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс.