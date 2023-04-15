Беда обрушилась на пять областей Украины, спасатели делают все возможное: кадры с места (1)

Politeka 2023.04.15 13:39
В Украине масштабные наводнения охватили пять областей.
сегодня, 13:39
Наблюдается повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм,
Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской,
Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Как сообщает ГСЧС, сейчас гидрологическая ситуация контролируется, однако
остаются подтоплены около 500 домохозяйств.
"В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс.
ЧЕРКАССКАЯ, ДОМОХОЗЯЙСТВО, ПРИПЯТЬ, ГОРЫНЬ, БУГ, ДЕСНА, Черкассы
, Киев
, Чернигов
, Ровно
, Украина