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Фокус: Украина

Беда обрушилась на пять областей Украины, спасатели делают все возможное: кадры с места

Беда обрушилась на пять областей Украины, спасатели делают все возможное: кадры с места (1)

Politeka 2023.04.15 13:39
В Украине масштабные наводнения охватили пять областей. сегодня, 13:39 Наблюдается повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Как сообщает ГСЧС, сейчас гидрологическая ситуация контролируется, однако остаются подтоплены около 500 домохозяйств. "В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс.
ЧЕРКАССКАЯ, ДОМОХОЗЯЙСТВО, ПРИПЯТЬ, ГОРЫНЬ, БУГ, ДЕСНА, Черкассы, Киев, Чернигов, Ровно, Украина
2023.04.16 (1)

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