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Крупнейший в Европе: Финляндия запускает новый ядерный реактор

Крупнейший в Европе: Финляндия запускает новый ядерный реактор (7)

Кореспондент.net 2023.04.15 23:37
Текст: Олена Качуровська, 15 апреля 2023, 23:21 Фото: yle.fi АЭС Олкилуото Мощность третьего реактора составляет 1 590 мегаватт, это означает, что он работает практически на полную мощность, составляющую 1 600 мегаватт. В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Финляндии запустят крупнейший в Европе ядерный реактор Олкилуото 3 (OL3), сообщает местное издание Yle. Отмечается, что третий энергоблок АЭС Олкилуото начинает регулярную
РЕАКТОР, ФИНЛЯНДИЯ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ЭНЕРГОБЛОК, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЗАПУСК, Финляндия, Германия, Украина
2023.04.16 (7)

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