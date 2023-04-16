Крупнейший в Европе: Финляндия запускает новый ядерный реактор (7)

Кореспондент.net 2023.04.15 23:37

Текст: Олена Качуровська, 15 апреля 2023, 23:21 Фото: yle.fi АЭС Олкилуото Мощность третьего реактора составляет 1 590 мегаватт, это означает, что он работает практически на полную мощность, составляющую 1 600 мегаватт. В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Финляндии запустят крупнейший в Европе ядерный реактор Олкилуото 3 (OL3), сообщает местное издание Yle. Отмечается, что третий энергоблок АЭС Олкилуото начинает регулярную