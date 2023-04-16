Крупнейший в Европе: Финляндия запускает новый ядерный реактор (7)

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- Финляндия запустит ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, на день раньше чем ожидалось : ДнепрCity.net 04:03
- В Финляндии запускают крупнейший в Европе ядерный реактор : Преступности.нет 03:09
- Строили 18 лет: в Финляндии запускают самый большой в Европе ядерный реактор : Obozrevatel 03:01
- 16 апреля 2023, 02:26 Финляндия запустит ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, на день раньше чем ожидалось : Українські національні новини 02:43
- Финляндия запустит новый ядерный реактор : Антикор.com.ua 00:14
- 23:45 15.04.2023 Финляндия запускает крупнейший в Европе ядерный реактор : Петр и Мазепа 00:09