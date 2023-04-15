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Фокус: Украина

Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном: о чем говорили

Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном: о чем говорили (2)

УНИАН 2023.04.15 17:13
Анастасия Печенюк 17:11, 15.04.23 Разговор среди прочего касался Вильнюсского саммита НАТО. Зеленский провел длительный разговор с Макроном: о чем говорили / фото УНИАН Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне посещал Пекин, провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Как рассказал Зеленский после переговоров, визит французского лидера в Китай был одной из обсуждаемых тем.
ЗЕЛЕНСКИЙ, ЭММАНУЭЛЬ, ОСУЖДЕНИЕ, САММИТ, ФРАНЦИЯ, ВОИН, Зеленский, Франция, Россия, Украина, Вильнюс
2023.04.16 (2)

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