Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном: о чем говорили (2)

УНИАН 2023.04.15 17:13
Анастасия Печенюк
17:11, 15.04.23
Разговор среди прочего касался Вильнюсского саммита НАТО.
Зеленский провел длительный разговор с Макроном: о чем говорили / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон,
который накануне посещал Пекин, провели почти полуторачасовой телефонный
разговор.
Как рассказал Зеленский после переговоров, визит французского лидера в
Китай был одной из обсуждаемых тем.
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