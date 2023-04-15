Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном: о чем говорили (2)

УНИАН 2023.04.15 17:13

Анастасия Печенюк 17:11, 15.04.23 Разговор среди прочего касался Вильнюсского саммита НАТО. Зеленский провел длительный разговор с Макроном: о чем говорили / фото УНИАН Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне посещал Пекин, провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Как рассказал Зеленский после переговоров, визит французского лидера в Китай был одной из обсуждаемых тем.