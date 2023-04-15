В результате российского обстрела Херсона. Украинский футбольный врач потерял семью (1)

UA-Футбол 2023.04.15 20:42

15 апреля 2023, суббота. 20:39 У Владимира Дудки погибла жена и дочь... Сегодня, 15 апреля, накануне Пасхи, россияне в очередной раз обстреляли украинский Херсон. После обеда русская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. В Херсонской ОДА сообщили, что в результате вражеского удара погибла 48- летняя женщина и ее 28-летняя дочь.