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Фокус: Украина

В результате российского обстрела Херсона. Украинский футбольный врач потерял семью (1)

UA-Футбол 2023.04.15 20:42
15 апреля 2023, суббота. 20:39 У Владимира Дудки погибла жена и дочь... Сегодня, 15 апреля, накануне Пасхи, россияне в очередной раз обстреляли украинский Херсон. После обеда русская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. В Херсонской ОДА сообщили, что в результате вражеского удара погибла 48- летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
ОБСТРЕЛ, ХЕРСОН, ДУДКА, ФИЗИОТЕРАПЕВТ, ТАВРИЯ, ВРАЧ, Дудка, Плетенчук, Херсон, Симферополь, Россия, Украина
2023.04.16 (1)

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