В результате российского обстрела Херсона. Украинский футбольный врач потерял семью (1)

UA-Футбол 2023.04.15 20:42
15 апреля 2023, суббота. 20:39 У Владимира Дудки погибла жена и дочь...
Сегодня, 15 апреля, накануне Пасхи, россияне в очередной раз обстреляли
украинский Херсон.
После обеда русская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города.
Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.
В Херсонской ОДА сообщили, что в результате вражеского удара погибла 48-
летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
ОБСТРЕЛ, ХЕРСОН, ДУДКА, ФИЗИОТЕРАПЕВТ, ТАВРИЯ, ВРАЧ, Дудка
, Плетенчук
, Херсон
, Симферополь
, Россия
, Украина