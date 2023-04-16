Санкции против России: оккупантам не хватает техники, чтобы воевать против Украины (12)

Хвиля 2023.04.16 13:36

Заявление Минфина США Хвиля 16.04.2023 13:10:00 Санкции США против России ударили по государству-террористу. Рашистам уже не хватает техники, чтобы вести полномасштабную войну против Украины. Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, которую цитирует CNN, передает "Хвиля". "Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - отметила она.