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Санкции против России: оккупантам не хватает техники, чтобы воевать против Украины

Санкции против России: оккупантам не хватает техники, чтобы воевать против Украины (12)

Хвиля 2023.04.16 13:36
Заявление Минфина США Хвиля 16.04.2023 13:10:00 Санкции США против России ударили по государству-террористу. Рашистам уже не хватает техники, чтобы вести полномасштабную войну против Украины. Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, которую цитирует CNN, передает "Хвиля". "Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - отметила она.
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2023.04.16 (12)

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