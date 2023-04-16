Санкции против России: оккупантам не хватает техники, чтобы воевать против Украины (12)

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- Санкции против России: оккупантам не хватает техники, чтобы воевать против Украины : Хвиля 13:36
- 16 апреля, 11:38 России не хватает техники для ведения войны против Украины - Минфин США : ICTV Факти 12:06
- России не хватает техники для ведения войны против Украины - Минфин США : Крым.Реалии RFE/RL 11:42
- Санкции нанесли удар по России, оккупантам не хватает техники для войны с Украиной - Минфин США : Главред 10:35
- 05:33 16.04.2023 России не хватает техники для войны против Украины из-за американских санкций - министр финансов США : Інтерфакс-Україна 07:30
- России не хватает техники для войны против Украины из-за американских санкций - министр финансов США : FinOboz 07:26
- В России не хватает техники для ведения войны против Украины из-за санкций - Минфин США : АналитикаUA.net 06:09
- В США заявили, что России не хватает техники для войны против Украины : Lenta.ua 05:37
- В Минфине США заявили, что российской армии не хватает техники для войны из-за санкций : ОстроВ 01:09
- Из-за санкций России не хватает техники для ведения войны против Украины - Минфин США : ZN,UA 00:15
- В России не хватает техники для ведения войны против Украины из-за санкций - Минфин США : ТСН.ua 00:01
- В армии РФ не хватает техники для последующей войны против Украины - глава Минфина США : Online.ua 23:57