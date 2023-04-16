В Деснянском районе Киева взорвалась граната: есть раненые (12)

РБК-Україна 2023.04.16 00:16
Киев, Воскресенье 16 апреля 2023 00:06
Фото: В одном из районов Киева взорвалась граната (Виталий Носач РБК-
Украина)
Автор: Максим Шушко
Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, по предварительной
информации, взорвалась граната.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.
В полицию Киева поступила информация о взрыве на улице Милославской.
Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в
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, Украина