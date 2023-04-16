В Деснянском районе Киева взорвалась граната: есть раненые (12)

РБК-Україна 2023.04.16 00:16

Киев, Воскресенье 16 апреля 2023 00:06 Фото: В одном из районов Киева взорвалась граната (Виталий Носач РБК- Украина) Автор: Максим Шушко Вчера вечером, 15 апреля, в Деснянском районе Киева, по предварительной информации, взорвалась граната. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева. В полицию Киева поступила информация о взрыве на улице Милославской. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в