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16 апреля 2023, 05:20 ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах (11)

Українські національні новини 2023.04.16 05:43
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Правящая партия рф хочет использовать российских военных как свое "лицо" на предстоящих выборах. Об этом пишет в своем ежедневном отчете Институт изучения войны, передает УНН. Цитата "Привлечение военнослужащих в качестве политических кандидатов является типичным для общества, которое проводит выборы во время войны, независимо от честности или важности этих выборов.
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