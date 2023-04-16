16 апреля 2023, 05:20 ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах (11)

- 16 апреля 2023 07:48 Участники войны против Украины станут лицом Путина на выборах - ISW : Gazeta.ua 08:38
- Партия "Единая Россия" использует на выборах участников войны, - ISW : Новини Live 07:54
- Единая Россия. В ISW объяснили, зачем путинская партия возьмет в избирательные списки военных, которые воевали в Украине : New Voice 07:46
- Партия Путина планирует привлечь на предстоящих выборах участников войны против Украины - ISW : ТСН.ua 07:46
- ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах : ПрессОрг24 07:44
- В ISW рассказали, зачем путинская партия набирает к выборам участников войны : OstanniPodii.com 06:58
- Партия Путина планирует привлечь на предстоящих выборах участников войны против Украины - ISW : Obozrevatel 06:16
- 16 апреля 2023, 05:20 ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах : Українські національні новини 05:43
- ISW проанализировал, как "Единая Россия" использует на выборах участников войны в Украине : Українська правда 05:39
- Задобрить ястребов: "Единая Россия" возьмет в избирательные списки воевавших в Украине военных - ISW : ZN,UA 05:15
- Задобрить ястребов: "Единая Россия" возьмет в избирательные списки воевавших в Украине военных - ISW : MY.UA 05:08