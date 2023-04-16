16 апреля 2023, 05:20 ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах (11)

Українські національні новини 2023.04.16 05:43

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Правящая партия рф хочет использовать российских военных как свое "лицо" на предстоящих выборах. Об этом пишет в своем ежедневном отчете Институт изучения войны, передает УНН. Цитата "Привлечение военнослужащих в качестве политических кандидатов является типичным для общества, которое проводит выборы во время войны, независимо от честности или важности этих выборов.