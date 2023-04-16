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Фокус: Украина

16 апреля 2023, 10:23 Ничего святого: в Пасхальную ночь армия Путина убила двух подростков и разрушила храм (14)

Диалог.ua 2023.04.16 10:33
В Псахальную ночь российская армия массированно обстреляла Николаевскую и Запорожскую области. Российская армия особо зверствовала в Украине в Пасхальную ночь 16 апреля. Были нанесены многочисленные удары по мирным городам и селам Запорожской и Николаевской областей, погибли дети. Смерть двух подростков при российской атаке подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
НОЧЬ, АТАКА, ВРАГ, ВОСКРЕСЕНИЕ, ВЗРЫВНОЙ, ЗАПОРОЖЬЕ, Малашко, Запорожье, Россия, Украина

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