16 апреля 2023, 10:23 Ничего святого: в Пасхальную ночь армия Путина убила двух подростков и разрушила храм (14)

Диалог.ua 2023.04.16 10:33

В Псахальную ночь российская армия массированно обстреляла Николаевскую и Запорожскую области. Российская армия особо зверствовала в Украине в Пасхальную ночь 16 апреля. Были нанесены многочисленные удары по мирным городам и селам Запорожской и Николаевской областей, погибли дети. Смерть двух подростков при российской атаке подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.