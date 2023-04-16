Впереди одна из самых тяжелых вершин. Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (12)

РБК-Україна 2023.04.16 08:46

Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 08:45 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Наталия Гурковская Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением в честь Пасхи, предупредив, что впереди у Украины "одна из самых тяжелых вершин" - победа в войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение. "Великий народ великой страны.