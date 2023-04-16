Впереди одна из самых тяжелых вершин. Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (12)

- Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Сине-желтое знамя поднимется на всей нашей Богом данной земле : ТСН.ua 08:46
- Впереди одна из самых тяжелых вершин. Зеленский поздравил украинцев с Пасхой : РБК-Україна 08:46
- 08:08 16.04.2023 Год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня - чтобы Украина победила - Пасхальное поздравление Зеленского : Інтерфакс-Україна 08:45
- 16 апреля 2023, 08:39 Президент Украины поздравил с праздником Пасхи : Українські національні новини 08:43
- Украина увидит свет победы - поздравление Зеленского с Пасхой : MY.UA 08:38
- 16 апреля 2023 08:10 "Солнце засияет на юге, на востоке, в Крыму": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой : Gazeta.ua 08:38
- "Отмечаем с верой в нашу победу": Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи. Видео : MY.UA 08:38
- "Воскресение символизирует победу - добра, правды, жизни": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой : Громадське телебачення 08:36
- Броня на мне. Господь во мне. Чтобы был мирный рассвет. Поздравление Зеленского с Пасхой : Вікна СТБ 08:31
- Украина увидит свет победы на Востоке, Юге и в Крыму: пасхальное поздравление Зеленского : 24 канал 08:30
- "Отмечаем с верой в нашу победу": Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи. Видео : Obozrevatel 08:16
- 16 апреля, 8:00 Украина увидит свет победы - поздравление Зеленского с Пасхой : ICTV Факти 08:06