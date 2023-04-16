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16 апреля 2023 10:34 Британская разведка указала на очередное свидетельство "междусобной борьбы" в РФ из-за войны

16 апреля 2023 10:34 Британская разведка указала на очередное свидетельство "междусобной борьбы" в РФ из-за войны (15)

Dynamomania.com 2023.04.16 11:04
Фото - ua.depositphotos.com К участию в войне в Украине снова вернулся российский генерал-полковник, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, которого в начале года с этой должности уволил начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в воскресном обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.
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