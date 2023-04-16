Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Оккупанты объявили эвакуацию и готовятся вывозить детей из Энергодара (19)

ТСН.ua 2023.04.16 10:31
Ярослава Денькович 10:29, 16.04.23 Российские захватчики снова будут похищать детей с временно оккупированных территорий. Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне объявили о принудительной эвакуации для незаконного вывоза детей в сторону Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал города. Так, в местных школах и детских садах распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.
ЭНЕРГОДАР, МАТРАС, РЕБЕНОК, ОККУПАНТ, САД, ЭВАКУАЦИЯ, Крым, Запорожье, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2023
© InfoStream, 2023