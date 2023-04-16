Оккупанты объявили эвакуацию и готовятся вывозить детей из Энергодара (19)

- 16 апреля 2023 13:20 Оккупанты готовятся похитить детей из Энергодара : Gazeta.ua 13:38
- Оккупанты объявили эвакуацию и готовятся вывозить детей из Энергодара : Головне в Україні 13:35
- Энергоатом: россияне готовятся похитить детей из Энергодара : Одесский Наблюдатель 13:19
- Российские оккупанты вывозят детей из Энергодара : Соцпортал 13:11
- Оккупанты начали "эвакуацию" детей из Энергодара в Крым - "Энергоатом" : ОстроВ 13:09
- Оккупанты готовятся депортировать детей из Энергодара, - Энергоатом : Еспресо TV 13:04
- 16 апреля, 12:26 В сторону Крыма. Россияне вывозят детей из Энергодара : ICTV Факти 12:36
- Оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара : РБК-Україна 12:31
- Оккупанты готовятся вывезти детей из Энергодара - "Энергоатом" : Антикор.com.ua 12:13
- Россияне готовятся к депортации детей из оккупированного Энергодара : Online.ua 11:57
- Россияне начали "эвакуацию" детей с временно оккупированного Энергодара : Новини Live 11:55
- Продлится до 20 апреля. Оккупанты собираются вывозить детей из Энергодара - Энергоатом : New Voice 11:46
- Россияне начали "эвакуацию" детей с временно оккупированного Энергодара : Слово і Діло 11:41
- Захватчики готовятся вывезти детей из Энергодара - "Энергоатом" : ZN,UA 11:15
- В Энергодаре рашисты готовятся украсть детей : МИГ Запоріжжя 10:47
- Рашисты решили депортировать детей из Энергодара : УНИАН 10:43
- Оккупанты объявили эвакуацию и готовятся вывозить детей из Энергодара : ТСН.ua 10:31
- Оккупанты вывозят детей из Энергодара : Українська правда 10:09
- Оккупанты собираются похитить детей из Энергодара : Inform.zp.ua 09:33