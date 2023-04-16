Украина в рамках пасхального обмена вернула из плена 130 человек (61)

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- Большой пасхальный обмен пленными: Украина вернули 130 своих сыновей. ФОТО, ВИДЕО : From-UA.com 12:05
- Украина вернула из плена 130 защитников в рамках пасхального обмена : Еспресо TV 12:04
- Из российского плена освободили еще 130 украинцев : Перший Криворізький 12:02
- Пропавшие без вести и часть с утраченными конечностями: кого вернули во время пасхального обмена : 24 канал 12:00
- Украина вернула из плена еще 130 защитников : Одесса Медиа 11:57
- На Пасху из российского плена удалось вызволить еще 130 украинских защитников : Odessa Online 11:56
- В Украину из российского плена вернулись 130 военных : Крым.Реалии RFE/RL 11:42
- Из плена удалось вернуть еще 130 защитников : Соцпортал 11:41
- Украина вернула из российского плена 130 защитников : RegioNews 11:40
- Украина вернула из плена еще 130 защитников : ОстроВ 11:39
- Пасхальный обмен: Из российского плена вернулись 130 украинцев : Кочегарка Горловская 11:39
- На Пасху из плена домой удалось вернуть еще 130 защитников : Матриця свободи 11:38
- 16 апреля 2023 10:04 Украина на Пасху вернула 130 военнопленных: фото и видео : Gazeta.ua 11:38
- Украина вернула из российского плена 130 человек : Центр журналистских расследований 11:36
- Пасхальный обмен пленными: в Украину вернули 130 защитников : Хвиля 11:36
- На Пасху Украина вернула из плена еще 130 защитников : Головне в Україні 11:35
- Героически воевали под Бахмутом и на других направлениях: Украина вернула из плена еще 130 защитников : Факти 11:34
- Настоящее Пасхальное чудо! Еще 130 украинских защитников вернулись домой из плена : Вікна СТБ 11:32
- Появилось видео возвращения украинских защитников в рамках большого пасхального обмена пленными : New Voice 11:31
- Пасхальный обмен пленными: первые трогательные кадры с героями на родной земле : 24 канал 11:30
- Украина вернула из плена еще 130 защитников : Вісті-UA.net 11:27
- 130 украинцев возвращены из плена на Пасху : FinOboz 11:26
- Украина вернула домой из плена еще 130 защитников : UA.News 11:23
- Пасхальный обмен: домой вернулись 130 украинцев (ФОТО) : Dnepr.Info 11:21
- Украина и Россия провели большой Пасхальный обмен пленными : Donbass.UA 11:21
- Пасхальный обмен пленными: появились подробности и видео : Судово-юридична газета 11:17
- 16 апреля 2023, 10:57 В Координационном штабе сообщили детали большого обмена : Українські національні новини 11:13
- Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих : UA-Футбол 11:12
- На Пасху 130 украинских пленников вернулись из российского плена (фото) : СтопКор 11:11
- Украина провела большой обмен пленными на Пасху : Bigmir)net Новини 11:08
- Большой пасхальный обмен: в Украину вернулись 130 военнослужащих (фото, видео) : Фокус 11:04
- 16 апреля 2023, 10:36 Пасхальный обмен: Украина освободила из российского плена еще 130 защитников : Диалог.ua 11:03
- 10:57 16.04.2023 130 украинцев возвращены из плена на Пасху : Інтерфакс-Україна 11:00
- Украина на Пасху вернула из плена 130 военных : Online.ua 10:57
- Пасхальный обмен пленными: домой вернулись более 100 украинцев : Новини Live 10:54
- Украина в рамках пасхального обмена вернула из плена 130 защитников : НикВести 10:54
- Состоялся большой Пасхальный обмен пленными. Украина вернула домой 130 военнослужащих. Фото, видео : Страна.ua 10:46
- В рамках большого обмена пленными в Украину удалось вернуть 130 человек : ПрессОрг24 10:44
- Большой пасхальный обмен: в Украину из плена вернулись 130 защитников : Vesti.ua 10:43
- Украина освободила из российского плена еще 130 военных : УНИАН 10:43
- 16 апреля 2023, 10:21 Украина вернула 130 защитников в рамках большого Пасхального обмена : Східний варіант 10:43
- 16 апреля 2023, 10:33 В рамках большого обмена пленными в Украину удалось вернуть 130 человек : Українські національні новини 10:43
- На Пасху из российского плена освободили еще более сотни украинских военных : Слово і Діло 10:41
- Лучшее известие на Пасху: состоялся масштабный обмен пленными, появились трогательные кадры : Politeka 10:39
- Украина и Россия провели большой Пасхальный обмен : Українська правда 10:39