Украина в рамках пасхального обмена вернула из плена 130 человек (61)

Громадське телебачення 2023.04.16 10:36

Остап Крамар 16 Апреля 2023 10:17 Украинцы, которых вернули из плена Андрей Ермак / Telegram Украина в рамках пасхального обмена пленными вернула еще 130 человек. Он проходил на протяжении последних дней в несколько этапов. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Среди освобожденных украинцев - военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники Государственной специальной службы транспорта. Украинцы, которых вернули из плена