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Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины

Нидерланды предоставляют 100 млн евро для помощи аграрному бизнесу Украины (19)

ДнепрCity.net 2023.04.16 17:03
16.04.2023 Нидерланды предоставят 100 миллионов евро для финансирования ферм в Украине и на закупку генераторов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times. Министр внешней торговли и развития сотрудничества сообщила, что Нидерланды предоставят 100 миллионов евро Украине через Всемирный банк. "40 миллионов евро будет использовано специально для сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли купить зерно или заменить сломанную
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