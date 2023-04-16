В российском брянске, якобы, упал беспилотник начиненный взрывчаткой (15)

ПрессОрг24 2023.04.16 13:43

16 Апр, 12:02 В брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой - об этом сообщил Телеграм-канал BAZA, пишет УНН. Детали По сообщению канала, обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель - они лежали в лесу, примерно в 5 километрах от одного из домов по улице Абашева. "Среди обломков лежала и бомба - предположительно, беспилотник нёс заряд из пластичного взрывчатого вещества", - сообщает BAZA. Источник: ИА UNN.