В российском брянске, якобы, упал беспилотник начиненный взрывчаткой (15)

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- 16 апреля 2023, 12:02 В российском брянске, якобы, упал беспилотник начиненный взрывчаткой : Українські національні новини 12:13