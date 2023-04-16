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Фокус: Украина

"Сомневались, что вернемся домой": Резников рассказал о переговорах с Россией в Беларуси (14)

Главред 2023.04.16 14:35
Андрей Ганчук 16 апреля 2023, 14:13 обновлено 16 апреля, 14:13 Пожать руку врагу - это было ужасно, отметил министр обороны Украины Алексей Резников, который принимал участие в переговорах Киева и Москвы весной 2022 года Это было ужасно - пожать руку врагу, - Резников / Коллаж УНИАН, Twitter М. Подоляка Жать руку врагам в ходе переговоров Украины с представителями страны- агрессора России было ужасно.
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