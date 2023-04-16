16 апреля 2023, 14:55 "Не могу назвать цифру, но..." - Резников намекнул, сколько воинов потеряла Украина в войне (20)

- Потери Украины в войне меньше, чем количество жертв от землетрясений в Турции - Резников : Судово-юридична газета 15:17
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- Критически меньше российских: Резников намекнул на число погибших украинских военных : Телеграф.com.ua 15:12
- Резников оценил потери Украины в войне против России : Соцпортал 15:11
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- 16 апреля 2023, 14:55 "Не могу назвать цифру, но..." - Резников намекнул, сколько воинов потеряла Украина в войне : Диалог.ua 15:03
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- 13:46 16.04.2023 Резников: украинские потери в войне меньше числа жертв февральского землетрясения в Турции : Інтерфакс-Україна 14:45
- 16 апреля 2023, 14:22 Резников: потери среди украинских военных значительно ниже, чем у россиян : Українські національні новини 14:43
- Украинские потери в войне меньше числа жертв землетрясения в Турции - Резников : ОстроВ 14:39
- Резников намекнул, сколько солдат Украина потеряла в войне : Известия в Украине 14:35
- Меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции: Резников о потерях ВСУ : Еспресо TV 14:34
- 16 апреля 2023 13:30 Резников намекнул на масштабы потерь Украины в войне с РФ : Gazeta.ua 14:34
- Резников: украинские потери в войне меньше числа жертв февральского землетрясения в Турции : FinOboz 14:26
- Потери Украины намного ниже российских - Резников : New Voice 14:16
- Резников об общих потерях Украины в войне: меньше, чем жертв от землетрясений в Турции : РБК-Україна 14:16
- 16 апреля, 13:54 Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ : ICTV Факти 14:06
- "Меньше, чем жертв землетрясения в Турции": Резников откровенно рассказал о потерях ВСУ на войне : Главред 14:05
- Резников сделал заявление по поводу потерь украинских военных на войне : ТСН.ua 13:31
- Резников намекнул, сколько солдат Украина потеряла в войне : УНИАН 13:13