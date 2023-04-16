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Фокус: Украина

16 апреля 2023, 14:55 "Не могу назвать цифру, но..." - Резников намекнул, сколько воинов потеряла Украина в войне (20)

Диалог.ua 2023.04.16 15:03
Потери Сил обороны Украины в полномасштабной войне против России менее 50 тысяч человек, уверяет Алексей Резников. Армия России в войне несет значительно большие потери, чем Силы обороны Украины. Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью испанскому изданию La Razon. Он признал, что Украина несет серьезные потери, воюя с агрессором.
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