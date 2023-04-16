Рашисты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, - двое раненных (20)

Днепровский городской портал 2023.04.16 15:29

русские еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Кроме храма в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач.