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Фокус: Украина

Рашисты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, - двое раненных

Рашисты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, - двое раненных (20)

Днепровский городской портал 2023.04.16 15:29
русские еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Кроме храма в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач.
НИКОПОЛЬ, ХРАМ, АРТИЛЛЕРИЯ, ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА, ОБСТРЕЛ, ПОСТРОЙКА, Лысак, Россия, Днепропетровск, Запорожье, Украина

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