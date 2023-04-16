Рашисты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе, - двое раненных (20)

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- Россияне обстреляли храм в Никополе, есть раненые : UA.News 15:23
- Ничего святого. Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли храм в Никополе: есть раненые : New Voice 15:16
- Оккупанты обстреляли храм в Никополе: два человека ранены : Антикор.com.ua 15:13
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- 13:29 16.04.2023 Россияне обстреляли храм в Никополе, ранены два человека - ОВА : Інтерфакс-Україна 14:30
- Россияне ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе: есть пострадавшие : Dnepr.Info 14:21
- 16 апреля 2023, 14:04 Враг ударил по храму в Никополе : Українські національні новини 14:13
- Есть раненые: россияне обстреляли храм в Днепропетровской области : UATV 14:12
- Оккупанты атаковали из артиллерии храм в Никополе, есть раненые : Слово і Діло 14:11
- Россияне ударили по храму в Никополе. Есть раненые : MY.UA 14:08
- россияне ударили по храму в Никополе: ранены два человека : Громадське телебачення 14:06
- Россияне в Пасху ударили по храму в Никополе из тяжелой артиллерии, есть раненые - Днепропетровская ОВА : Гордон 14:05
- Российские оккупанты из артиллерии обстреляли храм в Никополе: пострадали двое гражданских : ВідкритийTV 13:58
- На Пасху россияне ударили по храму в Никополе : Новини Live 13:55
- Российские военные ударили по храму в Никополе : Новини Донбасу 13:54
- Россияне ударили по храму в Никополе. Есть раненые : ZN,UA 13:48
- 16 апреля, 13:24 Двое раненых: оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе : ICTV Факти 13:36