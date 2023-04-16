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Резников: Потери Украины в войне меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции

Резников: Потери Украины в войне меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции (15)

Українська правда 2023.04.16 17:09
Катерина Тищенко - Воскресенье, 16 апреля 2023, 16:42 Алексей Резников, фото Дмитрия Ларина, УП Министр обороны Алексей Резников заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции. Источник: Резников в интервью испанской газете La Razon Прямая речь: "Конечно, у нас есть потери, потому что мы воюем.
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