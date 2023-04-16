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Фокус: Украина

Оккупанты в Херсонской области угрожают депортировать жителей без российских паспортов, - Генштаб (17)

РІА Мелітополь 2023.04.16 21:10
16 апреля 2023, 20:54 Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию местного населения временно захваченных территорий Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook. Так, в населенном пункте Таврия Херсонской области оккупанты активно обходят дома местных жителей, чтобы проверить наличие российского паспорта. "Гражданам Украины, которые не получили российский паспорт, сообщено, что в
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