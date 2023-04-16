Путин встретился с министром обороны Китая (17)

Антикор.com.ua 2023.04.16 21:14

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, видео в телеграм-канале Кремля, ТАСС, Интерфакс. Детали: Во время встречи Путин заявил, что недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно, а отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.