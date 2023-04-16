Путин встретился с министром обороны Китая (17)

- путин встретился с министром обороны Китая : ПрессОрг24 22:44
- 16 апреля 2023, 22:39 путин встретился с министром обороны Китая : Українські національні новини 22:43
- Путин заявил о военном сотрудничестве с Китаем : УНИАН 22:43
- Путин встретился с министром обороны Китая : Online.ua 21:57
- Путин встретился с министром обороны Китая : Новости N 21:38
- 16 апреля 2023 21:13 Говорили о военном сотрудничестве: министр обороны Китая прилетел к Путину : Gazeta.ua 21:38
- Путин встретился с министром обороны Китая : Bigmir)net Новини 21:38
- 16 апреля 2023 21:13 Путин встретился с министром обороны Китая: хвалили военное сотрудничество : Dynamomania.com 21:34
- В Россию с визитом прибыл министр обороны Китая: что обсуждали Путин и Шанфу : Фокус 21:34
- Путин встретился с министром обороны Китая в Москве - СМИ : ZN,UA 21:15
- Путин встретился с министром обороны Китая : Антикор.com.ua 21:14
- Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого США ввели санкции за сотрудничество с РФ : MY.UA 21:08
- Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого США ввели санкции за сотрудничество с РФ : ТСН.ua 20:46
- Путин встретился с министром обороны Китая: хвалили военное сотрудничество : Українська правда 20:39
- Путин встретился в Москве с министром обороны Китая : Еспресо TV 20:34
- В кремле заявили, что путин встретился с министром обороны Китая : Громадське телебачення 20:06