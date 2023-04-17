Дожди возьмут "паузу", но не везде: свежий прогноз погоды в Украине (32)

Апостроф 2023.04.17 17:15

понедельник, 17 апреля 2023, 16:59 После Пасхи, когда погода в Украине была пасмурной и с небольшими осадками, ситуация не сильно изменится - во вторник, 18 апреля средняя температура воздуха будет составлять около 14 градусов, при этом на западе страны возможны дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице. Так, в большинстве областей Украины температура воздуха будет колебаться от

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