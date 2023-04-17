За сутки ВСУ отбили более 60 атак российских оккупантов, Бахмут и Марьинка - в эпицентре боевых действий - Генштаб (276)

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- 17.04.23 20:09 Російські війська обстріляли Нікопольщину, є поранений та руйнування. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 20:32
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- ВСУ отразили более 50 атак армии РФ и уничтожили БПЛА "Мерлин" - сводка Генштаба : Online.ua 19:57
- 17 апреля 2023 18:58 "Спасибо за мощные удары по врагу" - президент о боях под Бахмутом : Gazeta.ua 19:41
- 17 апреля 2023 18:53 Сегодня украинцы отбили более 50 атак на фронте : Gazeta.ua 19:41
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- 17 апреля 2023 18:31 Битва за Бахмут: пограничники "минуснули" идущих на окружение оккупантов : Gazeta.ua 19:35
- На Пасху пограничники до ночи отражали атаки россиян в Бахмуте : Українська правда 19:39
- Оккупанты за сутки нанесли 34 авиационных удара по Украине : ОстроВ 19:39
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