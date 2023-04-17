За сутки ВСУ отбили более 60 атак российских оккупантов, Бахмут и Марьинка - в эпицентре боевых действий - Генштаб (276)

New Voice 2023.04.17 09:16

17 апреля, 09:05 Украинские войска (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach) Российские оккупанты несут немалые потери, однако продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом говорится в сообщении Генштаба в понедельник, 17 апреля. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-

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