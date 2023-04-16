16.04.23 22:18 Российские войска обстреляли три громады в Сумской области, - ОВА (26)

Цензор.Нет 2023.04.16 22:32

В течение 16 апреля россияне совершили 3 обстрела приграничных громад - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА. Отмечается, что под обстрелы попали: - Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии по территории громады - 3 прилета. - Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

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