"Секретные документы": Данилов прокомментировал возможные даты украинского контрнаступления (1)

MY.UA 2023.04.16 22:08

16 апреля, 21:33 Новость на украинском О контрнаступлении на фронте знает только Украина. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что именно Украина принимает решение о контрнаступлении. Об этом он сказал, он сказал в комментарии журналисту ТСН Александру Цаплиенко. "Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте - об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с