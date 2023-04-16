"Секретные документы": Данилов прокомментировал возможные даты украинского контрнаступления (1)

MY.UA 2023.04.16 22:08
16 апреля, 21:33
Новость на украинском
О контрнаступлении на фронте знает только Украина.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что именно Украина принимает
решение о контрнаступлении.
Об этом он сказал, он сказал в комментарии журналисту ТСН Александру
Цаплиенко.
"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте - об этом
знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с
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