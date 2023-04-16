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"Секретные документы": Данилов прокомментировал возможные даты украинского контрнаступления

"Секретные документы": Данилов прокомментировал возможные даты украинского контрнаступления (1)

MY.UA 2023.04.16 22:08
16 апреля, 21:33 Новость на украинском О контрнаступлении на фронте знает только Украина. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что именно Украина принимает решение о контрнаступлении. Об этом он сказал, он сказал в комментарии журналисту ТСН Александру Цаплиенко. "Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте - об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, СЕКРЕТАРЬ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, ДАНИЛОВ, ФРОНТ, ПЕНТАГОН, Данилов, Цаплиенко, Украина, Россия, США
2023.04.17 (1)

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