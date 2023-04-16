Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике (2)

Гордон 2023.04.16 17:35

Сегодня 17.27 19-летний украинский гимнаст Илья Ковтун 16 апреля выиграл золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Анталии (Турция). Об этом сообщается в Facebook НОК Украины. Отмечается, что украинец квалифицировался со вторым результатом, а в финале получил за комбинацию 15,166 балла. Ковтун опередил двукратного чемпиона Европы в этом виде Ферхата Ариджана из