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До 53,5 или 66,5 гривен за доллар: эксперт спрогнозировал, когда в Украине может взлететь курс валют

До 53,5 или 66,5 гривен за доллар: эксперт спрогнозировал, когда в Украине может взлететь курс валют (21)

World News 2023.04.16 23:36
16.04.2023 Курс валют в Украине Эксперт Александр Паращий рассказал, когда средний курс доллара может вырасти до 53,5 или 66,5 гривен. Как передает "Хвиля", об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, опубликовав инфографику с курсовыми ожиданиями. Так, в госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн/доллар.
ДОЛЛАР, КУРС, ВАЛЮТА, ЕВРО, УКРАИНА, ГРИВНА, Украина
2023.04.17 (21)

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