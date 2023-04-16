До 53,5 или 66,5 гривен за доллар: эксперт спрогнозировал, когда в Украине может взлететь курс валют (21)

World News 2023.04.16 23:36

16.04.2023 Курс валют в Украине Эксперт Александр Паращий рассказал, когда средний курс доллара может вырасти до 53,5 или 66,5 гривен. Как передает "Хвиля", об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, опубликовав инфографику с курсовыми ожиданиями. Так, в госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн/доллар.