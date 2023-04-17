Запрет украинского импорта из Украины усложняет продление беспошлинной торговли с ЕС - СМИ (110)

УП Європейська правда 2023.04.17 15:34

Понедельник, 17 апреля 2023, 14:30 В среду, 19 апреля, послы ЕС должны проголосовать за продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года, однако ситуацию осложняет запрет Венгрии и Польши на импорт украинской сельхозпродукции. Об этом в комментарии RMF FM рассказал дипломат ЕС на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда". По данным польской радиостанции, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия,

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