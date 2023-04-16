Сколько зерна из Украины экспортировали через Польшу и Венгрию: данные министра (2)

FinOboz 2023.04.16 23:26

16.04.2023 Польша и Венгрия решили прекратить импортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию. Через эти страны из Украины проходило в целом около 20% от всего экспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского во время телемарафона. По словам министра, транзитом через Польшу ехало около 10% от всего, что экспортировала Украина.