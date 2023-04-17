Канада передаст Украине самолет: его конфисковали у россии (1)

Телеграф.com.ua 2023.04.16 23:11

Геннадий Лубенец 16 апреля, 22:51 АН-124 Самолет находится в Канаде с марта прошлого года Канада расширяет санкции против россии и готовится передать Украине конфискованные российские активы, среди которых самолет Ан-124 "Руслан", ранее принадлежавший компании "Волга-Днепр". Об этом в Facebook сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль по завершению рабочей недели в США и Канаде. По его словам, во время визита в Канаду украинская делегация провела