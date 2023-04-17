Канада передаст Украине самолет: его конфисковали у россии (1)

Телеграф.com.ua 2023.04.16 23:11
Геннадий Лубенец 16 апреля, 22:51
АН-124
Самолет находится в Канаде с марта прошлого года
Канада расширяет санкции против россии и готовится передать Украине
конфискованные российские активы, среди которых самолет Ан-124 "Руслан",
ранее принадлежавший компании "Волга-Днепр".
Об этом в Facebook сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль по
завершению рабочей недели в США и Канаде.
По его словам, во время визита в Канаду украинская делегация провела
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