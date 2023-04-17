Дым поднялся почти на семь километров: в Мексике проснулся опасный вулкан Попокатепетль (5)

Судово-юридична газета 2023.04.17 00:17

00:00, 17 апреля 2023 Вулкан Попокатепетль произвел 167 выбросов за последние 24 часа. В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов мира Попокатепетль. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно ежедневному мониторингу Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, вулкан Попокатепетль произвел 167 выбросов за последние 24 часа. Консультативный центр VAAC отметил, что дым поднялся на 6700 метров.

МЕКСИКА, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ, ДЫМ, ИЗВЕРЖЕНИЕ, СТОЛБ, Россия