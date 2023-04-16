Крупнейший ядерный реактор Европы запустили через 18 лет после начала строительства (14)

ПрессОрг24 2023.04.16 19:43

16 Апр, 18:27 Крупнейший в Европе ядерный реактор, - финский Olkiluoto 3 - через 18 лет после начала строительства начал регулярную работу. Это повысит энергетическую безопасность в регионе, в который россия прекратила поставлять газ и электроэнергию, пишет УНН со ссылкой на Reuters. Цитата "Производство Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в переходе Финляндии к зеленой энергетике", - заявил

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