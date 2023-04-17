Казахстан расследуют дела об участии граждан в российско-украинской войне (7)

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- 17 апреля 2023, 03:13 В Казахстане расследуют 10 уголовных дел по фактам участия казахстанцев в войне в Украине : Українські національні новини 03:43
- Казахстан расследуют дела об участии граждан в российско-украинской войне : MY.UA 03:38
- Казахстан расследуют дела об участии граждан в российско-украинской войне : Bigmir)net Новини 03:38
- Комитет нацбезопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по участию казахстанцев в войне в Украине : ОстроВ 01:09
- Казахстан расследует десять уголовных дел по участию своих граждан в войне россии против Украины : Слово і Діло 00:41
- В Казахстане расследуют дела об участии казахстанцев в войне в Украине : УНИАН 00:13