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Фокус: Украина

Казахстан расследуют дела об участии граждан в российско-украинской войне (7)

MY.UA 2023.04.17 03:38
17 апреля, 03:09 Комитет национальной безопасности Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в войне в Украине. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает агентство КазТАГ. "КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении. Деталей расследования в комитете не сообщают, поскольку данные досудебного
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2023.04.17 (7)

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