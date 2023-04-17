Казахстан расследуют дела об участии граждан в российско-украинской войне (7)

MY.UA 2023.04.17 03:38

17 апреля, 03:09 Комитет национальной безопасности Казахстана расследует десять уголовных дел по фактам участия казахстанцев в войне в Украине. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает агентство КазТАГ. "КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", - говорится в сообщении. Деталей расследования в комитете не сообщают, поскольку данные досудебного