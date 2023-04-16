16.04.2023 13:57 Озвучены подробности о вернувшихся из плена украинцах (48)

ДонПресс 2023.04.16 14:03

Координационный штаб сообщил подробности о вернувшихся из плена защитниках Так, среди них 92 военных ВСУ, 20 служащих теробороны, 11 нацгвардейцев, 3 пограничника и по 2 представителя ВМС и Государственной службы транспорта. Также из плена вернули двух братьев, которые воевали под Бахмутом. 48 из 130 вернувшихся считались пропавшими без вести, некоторые из них имеют ранения, контузии и отсутствующие конечности.

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