Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего оружия: первая связана с Меркель (2)

Українська правда 2023.04.16 14:39
"Европейская правда" - Воскресенье, 16 апреля 2023, 14:34
Министр обороны Алексей Резников считает, что бывший канцлер Германии
Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в
Североатлантическом Альянсе, после чего Россия осуществила агрессию против
этих стран.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Резников заявил в
опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Razon.
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