Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего оружия: первая связана с Меркель (2)

Українська правда 2023.04.16 14:39

"Европейская правда" - Воскресенье, 16 апреля 2023, 14:34 Министр обороны Алексей Резников считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия осуществила агрессию против этих стран. Об этом, как сообщает "Европейская правда", Резников заявил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Razon.