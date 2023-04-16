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Фокус: Украина

Резников назвал две причины, почему Запад не дает Украине всего оружия: первая связана с Меркель (2)

Українська правда 2023.04.16 14:39
"Европейская правда" - Воскресенье, 16 апреля 2023, 14:34 Министр обороны Алексей Резников считает, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия осуществила агрессию против этих стран. Об этом, как сообщает "Европейская правда", Резников заявил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Razon.
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2023.04.17 (2)

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