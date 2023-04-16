РФ обстреливает заминированные территории Херсонской области, чтобы нанести ущерб, - Гуменюк (4)

РБК-Україна 2023.04.16 11:16

Херсон, Воскресенье 16 апреля 2023 11:01 Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина) Автор: Наталья Юрченко Российская армия пытается нанести максимальный ущерб Херсонской области. Поэтому оккупанты обстреливают заминированные территории и объекты, которые считают потенциалом региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

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