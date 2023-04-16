16 апреля 2023 18:35 Папа Римский пожелал достичь мира (10)

Gazeta.ua 2023.04.16 19:38
Папа Римский Франциск обратился в воскресенье. Фото: East News
Папа Римский Франциск помолился, чтобы Украина и страна-агрессор Российская
Федерация достигли мира.
Об этом понтифик сказал в обращении к христианам, празднующим Пасху 16
апреля, сообщили Vatican News.
Франциск обратился "к братьям и сестрам" в Украине и России, пожелав
достижения мира.
"Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно
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