16 апреля 2023 18:35 Папа Римский пожелал достичь мира (10)

Gazeta.ua 2023.04.16 19:38

Папа Римский Франциск обратился в воскресенье. Фото: East News Папа Римский Франциск помолился, чтобы Украина и страна-агрессор Российская Федерация достигли мира. Об этом понтифик сказал в обращении к христианам, празднующим Пасху 16 апреля, сообщили Vatican News. Франциск обратился "к братьям и сестрам" в Украине и России, пожелав достижения мира. "Стремлюсь выразить свою близость всем братьям и сестрам которые, особенно

ПАПА, РИМСКИЙ, ФРАНЦИСК, ПАСХА, УКРАИНЕЦ, ПОНТИФИК, Украина, Франция, Россия