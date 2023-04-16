Украинская разведка уже использует в боях вертолет Black Hawk - пока единственный в стране (1)

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Ирина Ситникова 16 Апреля 2023 15:51 Украинские спецназовцы работают с
американским вертолетом Black Hawk
ГУР
Украинские спецназовцы уже овладели и используют в боевых действиях
американский вертолет Black Hawk ("Черный ястреб").
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Издание ABC News сообщало, что такой вертолет пока в Украине один, хотя они
есть в "списке желаний" украинских военных.
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