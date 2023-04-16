Украинская разведка уже использует в боях вертолет Black Hawk - пока единственный в стране (1)

Громадське телебачення 2023.04.16 16:06

Ирина Ситникова 16 Апреля 2023 15:51 Украинские спецназовцы работают с американским вертолетом Black Hawk ГУР Украинские спецназовцы уже овладели и используют в боевых действиях американский вертолет Black Hawk ("Черный ястреб"). Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Издание ABC News сообщало, что такой вертолет пока в Украине один, хотя они есть в "списке желаний" украинских военных.