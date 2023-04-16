Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли храм в Никополе: есть раненые (1)

Новости N 2023.04.16 19:38

Сегодня в 19:13 В воскресенье, 16 апреля, российские военные обстреляли храм в Никополе Днепропетровской области - в результате ранены два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Враг ударил по храму из тяжелой артиллерии. "Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого", - отметил глава ОВА. Ранения получили 57-летний мужчина и 38-летняя женщина, которую госпитализировали.