Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли храм в Никополе: есть раненые (1)

Новости N 2023.04.16 19:38
Сегодня в 19:13
В воскресенье, 16 апреля, российские военные обстреляли храм в Никополе
Днепропетровской области - в результате ранены два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг ударил по храму из тяжелой артиллерии.
"Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого", - отметил
глава ОВА.
Ранения получили 57-летний мужчина и 38-летняя женщина, которую
госпитализировали.
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, Россия
, Запорожье
, Украина