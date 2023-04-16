Резников извинился за неудачное высказывание насчет потерь ВСУ (обновлено) (36)

Телеграф.com.ua 2023.04.17 11:42

Максим Яценко 17 апреля, 11:30 Резников извинился за свои слова. Фото Минобороны Украины Министр обороны Алексей Резников принес извинения за то, что сравнил потери Украины на войне с количеством погибших от землетрясения в Турции. Как написал министр в Twitter, украинцы сочувствуют турецкому народу, который столкнулся со страшным горем. По словам Резникова, он искренне извиняется перед всеми, кого обидели его слова.

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