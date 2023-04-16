Италия передала Украине около 30 самоходных гаубиц M109L - СМИ (1)

Слово і Діло 2023.04.16 16:11

16 апреля 2023, 15:55 Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом пишет La Repubblica. По данным издания, поезд с гаубицами прошел в субботу, 15 апреля, через вокзал северного города Удине. "Среди уже присутствовавших на фронте и взятых обратно в Удине насчитывается не менее тридцати гусеничных гаубиц, - отмечают в сообщении. Артиллерийские установки M109L - это бронированные гусеничные машины с 155-