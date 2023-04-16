Италия передала Украине около 30 самоходных гаубиц M109L - СМИ (1)

Слово і Діло 2023.04.16 16:11
16 апреля 2023, 15:55
Италия передала Украине около 30 самоходных артиллерийских установок M109L.
Об этом пишет La Repubblica.
По данным издания, поезд с гаубицами прошел в субботу, 15 апреля, через
вокзал северного города Удине.
"Среди уже присутствовавших на фронте и взятых обратно в Удине
насчитывается не менее тридцати гусеничных гаубиц, - отмечают в сообщении.
Артиллерийские установки M109L - это бронированные гусеничные машины с 155-
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